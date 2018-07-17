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Bakan , komuta kademesi ile Anıtkabir’de

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Bakan Hulusi Akar, komuta kademesi ile Anıtkabir’de
Milli Savunma Bakanı , TSK'nın yeni komuta kademesiyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Akar ve komutanlar, Aslanlı Yol'da yürüyerek mozoleye çıktı. Akar'ın, üzerinde "" yazılı çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Mozoleye çıkan merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektiren heyet, buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Bakan Akar, dün ayrıca Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte TBMM Başkanı seçilen 'a tebrik ziyaretinde bulundu.
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Bakan Hulusi Akar, komuta kademesi ile Anıtkabir’de
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