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Bayrak hırsızlarına 7 yıla kadar hapis istemi

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018
Bayrak hırsızlarına 7 yıla kadar hapis istemi
İstanbul'un ilçesinde bulunan kamu binası önündeki iki Türk bayrağını asker eğlencesinde kullanmak için çalan H.M ve H.Y., emniyet güçleri tarafından kaçarken yakalandı. H.M ve H.Y., ifadelerinde yeğenlerinin asker eğlencesi olduğunu ve bu nedenle bayrakları gördüklerinde dayanamadıklarını anlattı. Gece vakti kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan eşyayı çalma suçlamasıyla haklarında iddianame düzenlenen H.M. ve H.Y., İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak. Şüphelilerin üzerine atılı suçlamalardan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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Bayrak hırsızlarına 7 yıla kadar hapis istemi
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