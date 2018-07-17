Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? - 2018 İOKBS (PYBS) sonuçları...

ne zaman saat kaçta açıklanacak? - 2018 () sonuçları...

2018 için artık sayılı saatler kaldı. Devlet Parasız Yatılılık ve () ya da yeni ismiyle ismiyle İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın () sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bursluluk sınavı sonuçlarını merak eden öğrenciler, bir yandan da ne kadar burs ücreti alacaklarını merak ediyorlar. Peki, bursluluk sınavı sonuçları (İOKBS) sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Burs ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.7.2018 15:07
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? - 2018 İOKBS (PYBS) sonuçları...

Milli Eğitim Bakanlığı () tarafından 3 Haziran tarihinde 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik uygulanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları () sonuçları öğrenciler ve velileri tarafından büyük bir merakla araştırılmakta. MEB'in takvimine göre, 18 Temmuz 201 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak.

BURSLULUK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB, bursluluk sınavı 2018 sonuçlarının açıklanacağı saate ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı. Saat bilgisi duyurulduğu taktirde haberimizden bulabilirsiniz.

OKUL MÜDÜRLÜKLERİNDEN ALMAK DA MÜMKÜN!

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde, "Sınav Sonuç Belgesi" ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecek.

BURSLULUK SINAVI 2018 (İOKBS) BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Bursluluk ücretleri bir sene içerisinde toplamda 4 defa ödenir. 3 aylık zaman aralığıyla bursluluk paraları alınır. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak, Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında ödenmektedir.

2018 İOKBS burs ücreti ise, 648.04 TL olarak belirlenmiştir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? - 2018 İOKBS (PYBS) sonuçları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN