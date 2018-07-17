Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? - 2018 İOKBS (PYBS) sonuçları...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 3 Haziran tarihinde 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik uygulanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları öğrenciler ve velileri tarafından büyük bir merakla araştırılmakta. MEB'in takvimine göre, bursluluk sınavı sonuçları 18 Temmuz 201 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak.

BURSLULUK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB, bursluluk sınavı 2018 sonuçlarının açıklanacağı saate ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı. Saat bilgisi duyurulduğu taktirde haberimizden bulabilirsiniz.

OKUL MÜDÜRLÜKLERİNDEN ALMAK DA MÜMKÜN!

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde, "Sınav Sonuç Belgesi" ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecek.

BURSLULUK SINAVI 2018 (İOKBS) BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Bursluluk ücretleri bir sene içerisinde toplamda 4 defa ödenir. 3 aylık zaman aralığıyla bursluluk paraları alınır. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak, Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında ödenmektedir.

2018 İOKBS burs ücreti ise, 648.04 TL olarak belirlenmiştir.