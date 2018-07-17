Dostluk karşılaşması meydan savaşına dönüştü

Aydın'da geleneksel hale gelen boğa güreşi festivalleri kapsamında Köşk ilçesinde düzenlenen güreşlere Aydın, Muğla ve İzmir illerinden yaklaşık 120 boğa katıldı. Oldukça renkli ve dostluk havasında başlayan güreşler yoğun ilgi gördü.