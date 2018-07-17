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Dostluk karşılaşması meydan savaşına dönüştü

’da geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşi festivallerinde sahipleri boğalardan daha öfkeli ve kızgın çıkınca boğa güreşi arenası ringe dönüştü. Sopa ve yumruklarla birbirine giren iki grup dostluk için güreşen boğaların hemen yanında adeta savaştı. Cazgırların ikazlarına rağmen bir türlü bitmeyen boğa sahiplerinin kavgasını seyirciler ayırmaya çalıştı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 09:27 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 09:45
Dostluk karşılaşması meydan savaşına dönüştü

'da geleneksel hale gelen boğa güreşi festivalleri kapsamında Köşk ilçesinde düzenlenen güreşlere Aydın, Muğla ve İzmir illerinden yaklaşık 120 boğa katıldı. Oldukça renkli ve dostluk havasında başlayan güreşler yoğun ilgi gördü.

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Dostluk karşılaşması meydan savaşına dönüştü
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