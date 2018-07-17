Edirne’de sağanak yağış

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz hafta Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasının ardından açılması planlanan "Kadın Emek Pazarı" açılışı bugün saat 16.00'da yapılacaktı. Aynı saatler de bastıran gök gürültülü şiddetli sağanak yağış nedeniyle açılış yeniden ileri bir tarihe ertelendi. Elde yaptıkları sergilemek üzere stant açan kadınlar bir anda bastıran sağanak yağış nedeniyle tüm eşyaları toplayarak bir kafenin oyun alanı bölümüne sığındı. Şiddetli yağış Perşembe pazarını da etkiledi. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle kanalizasyon yağmur suyunu geri iterek taşkına yol açarken yağmurun aralıklar devam etmesi üzerine sular merdivenlerden akmaya başladı.