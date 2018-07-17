Engelli kıza tecavüz eden 9 kişiye gözaltı

Çanakkale
'de markete gidiyorum diye evden ayrılan 22 yaşındaki engelli kıza tecavüz eden 9 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale'de annesiyle tartıştıktan sonra markete ekmek almaya gitmek için evden ayrılan G.U., bir daha eve dönmedi. AKUT ve AFAD ekipleri tarafından aranan ve 12 yıldır psikolojik tedavi gören yüzde 40 zihinsel engelli genç kız, Çanakkale'de benzin istasyonundan bir TIR'a binerek Kütahya'ya gitmek istedi. Yolculuk sırasında Bursa-Ankara yolu üzerindeki Kurşunlu mahallesinde TIR'dan inen G.U.'yu gören Caner Y., kendisini eve götüreceğini söyleyerek genç kızı Kurşunlu mahallesinin dışında kalan bir barakaya götürdü. Caner Y.'nin haber vermesi üzerine barakaya gelen 8 kişi daha para karşılığı genç kıza tecavüz etti. Barakadan kaçan ve Eskişehir tren garında polisin dikkati sayesinde bulunan genç kız başından geçenleri anlattı. G.U.'nun ifadesi doğrultusunda 9 kişi gözaltına alındı.