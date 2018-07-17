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'de uyuşturucu operasyonu, 9 gözaltı

'de, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 16:23
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, 9 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen ihbarlar neticesinde bazı adresler belirledi. Ekipler, şehir merkezinde 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 11.50 gram metamfetamin ve bir miktar sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 9 kişiden 7'sine Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan, 2 diğer şahsa ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan haklarında yasal işlem yapıldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, 9 gözaltı
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