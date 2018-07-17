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Gemiden inen turistler alışverişe koştu

’a sabah saatlerinde yanaşan yolcu gemisinden inen turistler esnafın yüzünü güldürdü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 14:49
Gemiden inen turistler alışverişe koştu
Sabah saatlerinde Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan 'a gelen 'Marella Discovery 2' adlı kruvaziyer gemisinden 1881 yolcu ve 746 personeli indi. Bahama bayraklı olan yolcu gemisi ile gelen turistlerin çoğunluğunun İngiliz olduğu öğrenildi. İlçede hareketliliğe neden olan turistler esnafın yüzünü de güldürdü. 264 metre uzunluğunda olan gemi Bodrum'a 3'üncü seferini gerçekleştirdi. Gemiden inen turistlerin birçoğu alışveriş yaparken, bazı turistler ise ilçedeki tarihi yerleri ziyaret etti. Akşam saatlerinde Bodrum'dan ayrılacak olan yolcu gemisinin Yunanistan'ın Girit Adası'na gideceği bildirildi. Geminin sezon boyunca Bodrum'a 2 sefer daha yapacağı belirtildi.
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Gemiden inen turistler alışverişe koştu
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