Görme engelli öğretmeni dolandırdılar

Konya'nın
Selçuklu ilçesinde ev almayı hayal eden görme engelli öğretmen
Levent Vural (42) Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak 183 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla şikayette bulundu. İddiaya göre; Mediha-Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler İlkokulu'nda Türkçe öğretmeni olan evli ve üç çocuk babası Vural, müteahhit Metin Ş.'den 4 yıl önce topraktan daire alma karşılığında 105 bin TL nakit verip sözleşme yaptı. Ardından da her ay 2 bin 500 lira düzenli ödeme yaptı. Vural tapusunu almayı beklerken, müteahhidin borçları nedeniyle inşaat arsasına haciz konulduğunu öğrendi. Vural ve diğer ev alanlar Metin Ş.'nin borcunu kapatıp tapularını almak için kişi başı 10 bin 500'er lira topladı. Ancak Metin Ş. bu paraları da zimmetine geçirdi. Vural Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulundu. Vural, senedi işleme koymak isteyince Metin Ş.'nin üzerinde mal varlığı olmadığını, Ahmet O. adında gayri resmi bir ortağının olduğunu, görmediği için sözleşmedeki parsel numarasının değiştirildiğini ve tek yolun Metin Ş. ile anlaşmak olduğunu öğrendi. Kaybettiği parayı alamayan Vural, "Bu insanlar işlerine devam ediyor bu yüzden yeni mağdurlar ortaya çıkacak. Başka vatandaşların canı yanmasın diye adalete başvurdum" dedi. Ayşem SİCİM