İllüzyonist Aref’i kobrası ısırdı

Türkiye
'nin yakından tanıdığı İran
asıllı Türk vatandaşı ilüzyonist Aref Ghafouri
(29), Antalya
'daki beş yıldızlı oteldeki sahnesiiçin hazırlanırken, gösterilerde kullandığı "Kobra" cinsi yılan, sağ el bileğinin üstünden ısırdı. Bir anda şoka giren Aref, Rus asistanı Yuna Vinter'in yardımı ile kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehrin bütün vücuduna yayılmasını önledi. Ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. İlk müdahalesinin ardından, tedavi için gerekli olan kobra yılanı panzehirinin Türkiye'de bulunmadığı ortaya çıktı. Yetkililer önce, sadece Mısır
veya Fransa'da bulunan panzehirin getirilmesi için girişimlere başladı. Ancak getirmesi uzun süreceği için Aref, tedavi için Mısır'a gitmeye karar verdi. Geceyi Antalya'da hastanede geçiren Aref'in vize işlemleri için Dışışleri Bakanlığı devreye girdi. Vize sorunu çözülen Aref, dün saat 12.45'te bir sağlık ekibi eşliğinde ve bilinci açık halde havalimanına getirildi. Gazetecilerin, geçmiş olsun temennisine, "Sağ olun" yanıtını veren Aref, sabah İstanbul'dan gelen özel ambulans uçakla, saat 13.30'da Mısır'a gitmek üzere havalandı. Uzmanlar, panzehirin 24 saat içerisinde, vücuda enjekte edilmesi gerektiğini belirtti. HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Antalya Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, "Hastanın hayati tehlike kaydı yok. Böyle durumlarda zaten 2 saat içinde nörolojik bulguları olması lazım. Solunum sıkıntısı olur, felç olur. Bunların hiçbiri yok, kızarıklık dışında başka bulgu yok. Sokulan bölgede lokal zehirlenme olduğunu düşünüyoruz. Aref, panzehirin Antalya'ya ulaşma süresinin 24 saati aşabileceğini göz önünde bulundurarak, Mısır'a götürülmesini talep etti" dedi. Aref'in asistanı Vinter ise "Kobra kendi yılanı. 30 saniye ile 1 dakika arasında küçük bir gösteri yapıyordu" dedi.