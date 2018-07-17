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Bir kişinin ağır yaralandığı güvenlik kamerasına yansıdı. 'de lar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 16:37
Kırşehir'de bıçaklı kavga

Aşıkpaşa Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bir grup, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan da yaralanan M.N, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Suç aleti ile olay yerinden kaçan K.A. ise Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince görgü tanıkları ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtları izlenerek yakalandı. Bıçaklı kavga olayın yaşandığı caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Kırşehir'de bıçaklı kavga
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