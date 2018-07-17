Kırşehir'de bıçaklı kavga

Aşıkpaşa Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bir grup, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada yaralanan M.N, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Suç aleti ile olay yerinden kaçan K.A. ise Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince görgü tanıkları ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtları izlenerek yakalandı. Bıçaklı kavga olayın yaşandığı caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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