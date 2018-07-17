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Muğla'da fuhuş operasyonu!

Muğla'nın ilçesinde "fuhuş amaçlı insan ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 13 zanlı, adliyeye sevk edildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 14:38
Muğla'da fuhuş operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığınca "fuhuş amaçlı insan ticareti yapmak" suçundan 13 Temmuz'da haklarında gözaltı kararı verilenleri yakalama çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda şüphelilerden 4'ünün daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 13 zanlı, Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında fuhuş yaptıkları öne sürülen 13 yabancı uyruklu kadın da sınır dışı edilmişti.

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Muğla'da fuhuş operasyonu!
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