Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ruhunuz gençse beyniniz de genç kalıyor

Ruhunuz gençse beyniniz de genç kalıyor

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Ruhunuz gençse beyniniz de genç kalıyor
ından daha genç hisseden insanların beyinlerinin yaşlanma belirtilerinin daha az olduğu ortaya çıktı. araştırmacılar, MR teknolojisini kullanarak, yaşları 59 ile 84 arasında değişen 68 sağlıklı insanı incelemeye aldı ve onlara bazı sorular sordu. sonuçları, kendisini daha genç hissettiğini ve sağlıklı olduğunu söyleyen insanların hafıza testlerinde daha iyi sonuçlar elde ettiklerini ve daha az depresyon belirtisi gösterdiklerini ortaya koydu. , kendini genç hissedenlerin beyinleri genç bir insanın beyninin niteliklerine sahip oluyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ruhunuz gençse beyniniz de genç kalıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN