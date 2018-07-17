Ruhunuz gençse beyniniz de genç kalıyor

Biyolojik yaş
ından daha genç hisseden insanların beyinlerinin yaşlanma belirtilerinin daha az olduğu ortaya çıktı. Koreli
araştırmacılar, MR teknolojisini kullanarak, yaşları 59 ile 84 arasında değişen 68 sağlıklı insanı incelemeye aldı ve onlara bazı sorular sordu. Araştırmanın
sonuçları, kendisini daha genç hissettiğini ve sağlıklı olduğunu söyleyen insanların hafıza testlerinde daha iyi sonuçlar elde ettiklerini ve daha az depresyon belirtisi gösterdiklerini ortaya koydu. Kısacası
, kendini genç hissedenlerin beyinleri genç bir insanın beyninin niteliklerine sahip oluyor.