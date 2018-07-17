Sahte polisler birbirini dolandırdı!

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'Son alo' ismiyle Adana merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 73 adrese 5 Nisan günü şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, telefonla aradıkları kişilere kendilerini jandarma, savcı ve polis olarak tanıtıp terör örgütleri tehdidiyle para isteyip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 1'i kadın 59 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 52'si tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.