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Sahte polisler birbirini dolandırdı!

merkezli 10 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen "Son alo" operasyonunda çökertilen çetenin sahte polislerinin de birbirini dolandırdığı ortaya çıktı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. İşte ayrıntılar...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 10:30 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 10:31
Sahte polisler birbirini dolandırdı!

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'Son alo' ismiyle Adana merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 73 adrese 5 Nisan günü şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, telefonla aradıkları kişilere kendilerini jandarma, savcı ve polis olarak tanıtıp terör örgütleri tehdidiyle para isteyip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 1'i kadın 59 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 52'si tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sahte polisler birbirini dolandırdı!
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