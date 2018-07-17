Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sakarya'da fabrikanın çatısı ve deposu yandı

'da fabrikanın çatısı ve deposu yandı

'nın Karasu ilçesinde kartonpiyer ve dekorasyon malzemesi üreten bir fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 16:23
Sakarya'da fabrikanın çatısı ve deposu yandı

Yangında, fabrikanın çatısı ve deposunda zarar meydana geldi. ?Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi'ndeki kartonpiyer ve dekorasyon malzemesi üreten bir fabrikada, bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın çatısını ve ikinci kattaki depo kısmını sardı. İhbar üzerine bölgesevk edilenlen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kısa sürede söndürüldü. Fabrikanın çatısında ve deposunda büyük çapta zarar oluşan yangının çıkış nedeninin belirlemek için çalışma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya'da fabrikanın çatısı ve deposu yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN