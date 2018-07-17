Sakarya'nın ulaşımına ikinci kadın şoför

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi'ne bağlı belediye otobüslerinde daha önce bir kadın şoför çalışırken, Derya Sevinen de ikinci kadın şoför oldu. Derya Sevinen, başvuruları sonrasında ulaşım kadrosuna girerek belediye otobüsü şoförü olarak göreve başladı. Sevinen, belediye otobüsünün marşına basarak ilk mesaisini yaptı. Evli ve 3 çocuk annesi olan Derya Sevinen, "Vatandaşlardan çok güzel tepkiler alıyorum. Tebrik edenler, yakıştıranlar, alkışlayanlar oluyor. Ailemde destek veriyor. Çocuklarıma annelerinin ne iş yaptığı sorulduğunda otobüs şoförü olduğumu söylemeleri elbette onlar için de biraz enteresan oluyor. Bu konuda ise eşim en büyük destekçim. Yakınlarıma işe başladığımı söylediğimde çok şaşırdılar. Yakında sen uçakta sürersin diyenler oldu. Şoförlüğü seviyorum. Daha önce servis aracı şoförüydüm. Uzun bir süre işçi ve öğrenci taşımacılığı yaptım. 'D' sınıfı ehliyeti almak için çok istekliydim. Çok şükür o da oldu. Daha önce Bahar Çamaş'ın haberini de görmüştüm. O yapabiliyorsa bende yapabilirim dedim. Aslında bütün kadınlar bu işi becerebilir. Bütün kadınları davet ediyorum" dedi.

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