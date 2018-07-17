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2018 sözleşmeli öğretmen tercih başvuruları başladı! atamaları ne zaman ne zaman?

11 Temmuz tarihinde () tarafından açıklanan sözlü nın ardından, bugün de tercih başvuruları başladı. Peki, 2018 sözleşmeli öğretmen nereden ve nasıl yapılacak? ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 11:03 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 11:05
2018 sözleşmeli öğretmen tercih başvuruları başladı! MEB sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman ne zaman?

2018 sözleşmeli öğretmen olmak isteyen adaylara müjde! (), 11 Temmuz'da mülakat sözlü sınav sonuçlarını "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklamıştı. nın ardından bugün de sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları başladı.

Adaylar, atama tercih başvurularını 20 Temmuz Cuma gününe kadar MEB'e yapabilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK 2018 TERCİHLERİ VE ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN?

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 11-13 Temmuz tarihleri arasında, atama i de 17-20 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

ise 23 Temmuz tarihinde açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARINA GÖRE BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) okulu elektronik ortamda tercih edebilecek.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacak. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecek. Adayların tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum", "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum" seçeneklerinden birini mutlaka işaretlemesi gerekecek.

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN NE İŞ YAPAR?

Sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenlerin yaptığı gibi;

  • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar,
  • Kadrolu öğretmenler hangi yetkilere sahipse, sözleşmeli öğretmenler de aynı yetkilere sahiptirler,
  • Yetkili oldukları dersi anlatıp öğrencilerin öğrenme düzeylerini ölçecek sınavlar yaparlar.
MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı! - 2018 Öğretmenlik atama ve tercih sorgulama

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2018 sözleşmeli öğretmen tercih başvuruları başladı! MEB sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman ne zaman?
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