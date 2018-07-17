Sürücülerin duygularını istismar ederek dolandırıyorlar!

Tuzla'da hastaneye gidecek paraları olmadığını söyleyerek sürücülerden para toplayan kadınların dolandırıcılık yöntemi 'bu kadarına da pes' dedirtti. Kadınların duygu sömürüsü yaparak sürücüleri kandırmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

HASTA NUMARASI YAPIYORLAR

Tuzla'da yaşanan dolandırıcılık olayı 'bu kadarına da pes' dedirtti. İddiaya göre, trafikte araçları durduran 3 kadın hastaneye gidecek paraları olmadığını öne sürerek sürücülerden para istedi. Kadınlardan bir tanesi hasta numarası yaparken diğer 2 kadın da sürücülerle konuşarak duygu sömürüsü yaptı. Sürücüleri "Kanser hastamız var. Hastaneye gideceğiz yol paramız yok" diyerek kandıran kadınlar, zaman zaman trafiği de tehlikeye düşürdü. İnsanları kandıran ve duygularını sömüren kadınlar daha sonra beyaz bir araca binerek uzaklaştı.