Tokat'ta traktör devrildi: 4 ölü, 22 yaralı

Tokat'ın Pazar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Kemal Gezer idaresindeki 60 DV 398 plakalı römorklu traktör, Ballıca Mağarası yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Mehmet Gezer, Hanife Özbektaş, Semire Gezer, henüz ismi öğrenilemeyen bir çocuk öldü.
Yaralanan 22 kişi olay yerisevk edilenlen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Traktördekilerin Ballıca Mağarası yakınlarında piknik yaptıktan sonra eve dönüş yolunda oldukları öğrenildi.