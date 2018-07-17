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'ta traktör devrildi: 4 ölü, 22 yaralı

'ın Pazar ilçesinde römorklu traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 22:58
Tokat'ta traktör devrildi: 4 ölü, 22 yaralı

'ın Pazar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Kemal Gezer idaresindeki 60 DV 398 plakalı römorklu traktör, Ballıca Mağarası yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Mehmet Gezer, Hanife Özbektaş, Semire Gezer, henüz ismi öğrenilemeyen bir çocuk öldü.

Yaralanan 22 kişi olay yerisevk edilenlen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Traktördekilerin Ballıca Mağarası yakınlarında piknik yaptıktan sonra eve dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

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Tokat'ta traktör devrildi: 4 ölü, 22 yaralı
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