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Üç çeteye 17 tutuklama

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018
polisince '', 'Sarallar' ve 'Beşoklar' isimli suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 52 kişiden 17'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında 'Hells Angels' (Cehennem Melekleri) Motosiklet Kulübü Başkanı ve 'ın da olduğu öğrenildi. Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, kasten yaralama, gasp ve haksız kazanç elde ettiği kaydedildi. Mahkemede verdiği ifadesinde Ömer İnanç Saral, "Burada tek Saral benim. Babam rahmetli olduktan sonra yurt dışına gittim. Ben sadece ticaret yapmak istedim" dedi. Necati Arabacı'nın avukatı Evren Ufuk Ünüvar ise "Müvekkilim ile ilgili karalama kampanyası yapıldı. Bir film ismi belirtilmiş. Cehennem Necati gibi ithamlar yapılmış. Hangi örgüte üyeyiz biz anlayamadık" dedi.
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Üç çeteye 17 tutuklama
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