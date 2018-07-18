16 yaşındaki çocuğa işkence dehşeti

İstanbul Adalar'da elektronik eşya bayisi bulunan Hayati K.'nin küçük oğlu Murat
S.K.'nin evinden iddiaya göre 15 gün önce 20 bin TL para çalındı. Murat S.K. ile ağabeyi Uğur T.K., şüphelendikleri lise öğrencisi A.'yı (16) sokakta dövdü. A.'ya, 'Eve girip parayı kim çaldı' diye soran kardeşler, "Ben yapmadım, Y. çaldı" cevabı üzerine bu kez 15 Temmuz gecesi liseli Y.A.'nın (16) evine gitti. Çocuğu sahip oldukları işyerinin deposuna götüren iki kardeş burada işkence yaptı. Y.A.'yı zincire bağlayıp yaklaşık 2.5 saat işkence dehşeti yaşatan iki kardeş, çocuğun üzerinde sigara söndürdü. Üzerine su dökülüp elektrik ver- mekle tehdit edilen Y.A., 'Para evde' diyerek işkence yapan kardeşlerden kurtulmayı planladı. Çocuk, birlikte eve gittiklerinde gördüğü işkenceden dolayı yere yığıldı. Ailesi
, hastanede tedavi ettirdikleri oğulları Y.A. için darp raporu aldı. Ailenin şikayeti üzerine saldırgan kardeşler tutuklandı. CHP
'li Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç'ın da yakın arkadaşı olan Hayati K.'nin oğullarının yaşattığı işkence dehşeti sonrasında ilçede gerilim artınca polis geniş güvenlik önlemi aldı. Oğlunun yaşadığı travma nedeniyle uyuyamadığını, sürekli ağladığını belirten İmdat A. "Ellerinde kanıt yok. Kamera kaydı yok. Bunlar siyasi olarak güçlüler. Biz adalete güveniyoruz" dedi.