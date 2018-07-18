2018 KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman sona erecek? - KPSS lise başvurusu nasıl yapılır?

Memur olabilmenin hayalini kuran yüz binlerce adayı doğrudan ilgilendiren 2018 KPSS sınavı, en çok araştırılan konuların başında geliyor. Ortaöğretim mezunlarının da katılabileceği Lise KPSS 2018 sınavı için başvurular 3 Temmuz tarihinde başlamıştı. Peki, Lise KPSS başvuruları ne zaman sona erecek? 2018 Ortaöğretim KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Kamu Personeli Seçme Sınavı 2018 (KPSS Ortaöğretim - Lise) hakkında bütün merak edilen detaylar burada!

2018 LİSE KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS Lise başvuruları 3 Temmuz tarihi itibari ile başladı. Binlerce aday KPSS Ortaöğretim başvurularını nasıl yapacakları konusunda belirsizlik yaşıyorlar. 3 Temmuz tarihinde başlayan KPSS ortaöğretim - lise başvuruları, 19 Temmuz Perşembe 2018 tarihinde son bulacak. Adaylar, KPSS başvurularını ais.ösym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra yapabilecekler.

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KPSS SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınav tarihi 22 Temmuz, sonuç açıklama tarihi 31 Ağustos;

Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS Alan Bilgisi sınav tarihi 28-29 Temmuz, sonuç açıklama tarihi 31 Ağustos;

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav tarihi 5 Ağustos, sonuç açıklama tarihi 31 Ağustos;

Lise ve ortaöğretim düzeyinde yapılacak olan KPSS'nin sınav tarihi 07 Ekim, sonuç açıklama tarihi 8 Kasım;

Ön Lisans düzeyinde yapılacak olan KPSS'nin sınav tarihi 04 Kasım, sonuç açıklama tarihi 29 Kasım;

Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınav tarihi 09 Aralık, sonuç açıklama tarihi 04 Ocak 2019 olacak.