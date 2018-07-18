25 bin jandarma alımı ne zaman? Yaş, boy, kilo şartı nedir? Lise mezunu...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni dönem jandarma alımı bekleyen adaylara müjdeyi verdi. 2018 yılı içerisinde henüz alımları yapılmayan ve uzun süredir beklenen uzman erbaş sınıfı için alımlar hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, her yıl 25 ile 30 bin arası jandarma bünyesine askeri personel alımı yapacaklarını belirtti. Peki başvuru süreci başladı mı? Alımlar ne zaman yapılacak?

25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI!

Yüz binlerce vatandaşın uzun süredir beklediği uzman erbaş alım müjdesi nihayet verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma'nın kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenen programda 25 bin uzman erbaş alımı için süreci başlattıklarını söyledi. Alımlarla ilgili söz konusu resmi ilan henüz yayınlanmadı fakat yakın zamanda yayınlanması bekleniyor. Peki uzman çavuş, uzman erbaş alımlarına başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

- En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

- Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (02 Ocak 1990 [dahil] - 01 Ocak 1998 [dahil] tarihleri arasında arasında doğanlar)

- Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az ��ç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2017 tarihi itibariyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (02 Ocak 1988 [dahil] - 01 Ocak 1998 [dahil] tarihleri arasında arasında doğanlar)

- Seçme sınavlarını başarı ile geçmek,

- Sevk edildikleri hastanelerden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak "Komando Uzman Erbaş Olur veya Uzman Erbaş Olur " kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

- En az 164 cm boyunda olmak koşuluyla, Boy-Kilo Tablosunda oranları tablosunda (TABLO-1) belirtilen değerler içerisinde bulunmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.

- Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

- Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

- Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıGtırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

- Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

- Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüGleri benimsememiş olmak.

- Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesi almış olmak.

- Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak),

- Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak.