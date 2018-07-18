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öldürdü! Mahkemedeki sözleri kan dondurdu

’de, annesi ’ü (72), 10 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan (41), mahkemede, "Babamı çok seviyordum. Annem de onu sevmemden dolayı kıskanırdı. O yüzden öldürdüm" dedi. Mahkeme heyeti Harun Gül'ü, ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 12:49
Annesini öldürdü! Mahkemedeki sözleri kan dondurdu

Olay, geçen yıl 4 Ekim'de Merkez Kocasinan İlçesi Sancaktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen işsiz , annesi 'ü çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ardından polisi arayan Harun Gül, durumu anlattı. Olay yerisevk edilenlen sağlık ekipleri, Gülfidan Gül'ün öldüğünü tespit etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan Harun Gül, tutuklandı.

DÜNYADA SAYILI 2-3 KİŞİDEN BİRİSİYİM

Harun Gül hakkında, 1'inci 'nde 'Üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Harun Gül ile avukatı hazır bulundu. Sanık Gül, mahkeme heyetine yazdığı mektubu verdi. Harun Gül mektubunda, " sayılı 2-3 kişiden birisiyim. Söyleyeceklerim bu kadar" dedi.

AİLEVİ SORUNLARIM NEDENİYLE ÖLDÜRDÜM

neden öldürdüğünü de anlatan Harun Gül, " sorunlarım nedeniyle öldürdüm. Babamı sevdiğim için kıskanıyordu. O yüzden öldürdüm. Daha önce de psikolojik sorunlarım vardı" şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu Harun Gül'ü, 'Üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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Annesini öldürdü! Mahkemedeki sözleri kan dondurdu
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