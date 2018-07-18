Annesini öldürdüğü bıçakla sokağa çıkıp dehşet saçtı

İstanbul Eyüpsultan Bülbüldere Caddesi'ndeki evlerinde dün akşam annesi Türkan Uygun
'u (56) bıçaklayarak öldüren Mehmet Bahadır Uygun, çıplak halde sokağa çıkarak elindeki bıçakla çevredekileri tehdit etmeye başladı. İki polis, zanlıyı durdurmak istedi. Ancak Uygun, polislere de saldırarak birini bıçakla yaraladı. Diğer polis silahını çekti. Bu arada olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Elinde bıçakla Eyüpsultan Meydanı'na ilerleyen ve çevredekilere de saldıran şahıs, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Uygun'un eşi ve çocuğuyla annesinin Eyüpsultan'daki evine geldiği, anormal ve saldırgan davranışları üzerine eşinin, 4 yaşındaki kızı ile kendisini odaya kilitlediği, bu sırada dışarıdan "Yapma oğlum" şeklinde sesler duyduğu kaydedildi. Daha sonra odadan çıkan kadının, Türkan Uygun'u kanlar içinde gördüğü ve kızıyla taksiye binerek evden uzaklaştığı ifade edildi.