Bedelli askerlik için 15 bin TL kredi çekenler aylık ne kadar ödeyecek? Bedelli askerlik kredi hesaplama

Son dakika haber: Bedelli askerlik bekleyen vatandaşlar, bir yandan da ücreti nasıl ödeyeceklerini düşünürken, açıklama bankalar tarafından yapıldı. Bedelli askerlik yasasının çıkmasından sonra binlerce vatandaş kredi çekmek için bankaların kapısını çalacak. Peki 2018 bedelli askerlik kredisi faiz oranları nelerdir?

25 YAŞ VE 15 BİN TL!

AK Partili Grup Başkanvekili Bülent Turan, milyonların beklediği bedelli askerlik haberini açıkladı. AK Partili Turan, ''Yaş 25, ücret 15 bin TL ve 25 gün de askerlik olacak''dedi ve şu anki bedelli teklifinin içeriğini değerlendirecek olan genel kuruldur. Bizim teklifte, 15 bin bedel, 25 yaş sınırı ve 25 gün askerlik yapma şartı geliyor." ifadelerine yer verdi.

ZİRAAT BANKASI BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ FAİZ ORANLARI NELER?

Gündemi meşgul eden ve vatandaşların uzun süredir bekledikleri bedelli askerlik için kredi kullanacak adayların çoğunluğu devlet bankası olmasından dolayı Ziraat Bankasını tercih ediyor. Tüketici kredisi kapsamında yer alan bedelli askerlik kredisi, Ziraat Bankası tarafından %1.67 faiz oranları ile sunulmaktadır.

BEDELLİ ASKERLİK KREDİ HESAPLAMA!

Kamu bankalarından ihtiyaç kredisi veya tüketici kredisi çekerek ödenecek bedelli tutarında geri ödeme seçenekleri şu şekilde:

12 AY VADE

Kredi: 15 bin TL

Vade: 12 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 1.419 TL

TOPLAM: 17.016 TL

24 AY VADE

Kredi: 15 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 793 TL

TOPLAM: 19.032 TL

36 AY VADE

Kredi: 15 bin TL

Vade: 36 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 589 TL

TOPLAM: 21.204 TL

48 AY VADE

Kredi: 15 bin TL

Vade: 48 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 489

TOPLAM: 23.472 TL

* Söz konusu faiz oranları bankalara göre değişkenlik gösterebilir!

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN KREDİ ŞARTLARI NELER?

Bedelli askerlik için kredi çekmek isteyen vatandaşların bazı şartları taşımaları gerekmektedir. Banka borcu yasal takip sürecine girerek adı kara liste içerisine giren kişilerin ne yazık bu krediyi kullanmaları kesinlikle mümkün olmuyor. Bunun yanından bankalardan kırmızı kalem yemek olarak da anılan bu durum karşısında kara listedeyken kredi çekilmesine bankalar kesinlikle izin vermiyor. Kişi kara liste affı ile listeden çıksa dahi çoğu zaman banka ancak şu anda çok yüksek aylık gelir belgesi sunarsa kredi onayı verebiliyor. Bunun yanı sıra ihtiyaç kredisi çekme koşulları arasında yer alan aylık düzenli gelire sahip olmak ve bu geliri belgelemek de aranılan bedelli askerlik kredisi koşulları arasında yer alıyor. Bedelli askerlik kredisi çekmek için kredi notu sorgulaması da yapılıyor. Ziraat Bankası kredi notu ortalaması için en düşük kredi notu 1300 puan ve üzerinde olmasını istiyor. Yani orta riskli kredi notu olan kişilerin dahi kredi onayı almaları için 1300 puan ve üzerinde olması gerekiyor. Ziraat Bankası düşük kredi notuna bedelli askerlik kredisi onayı ne yazık ki vermiyor. Yani bedelli askerlik kredisi kullanmak için kredi notu ortalaması ve aylık gelir belgesi yeterli oluyor.