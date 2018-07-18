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Damat drift yaptı, sağdıcı havaya ateş açtı!

'da bir damat arabayla drift yaparken, sağdıcıysa silahla havaya ateş açtı. Geçen yıl bir düğünde yaşanan çılgınlığın görüntüsü ya yeni düştü. Nilüfer ilçesinde gelin arabasını süren damat, üstü açık otomobiliyle drift yaparken, arkada oturan, iddialara göre sağdıcı olduğu öğrenilen şahıs ise havaya ateş ediyor. Yanında oturan kadın, cep telefonu ile çektiği o anları sosyal medyada paylaştı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 12:35
Damat drift yaptı, sağdıcı havaya ateş açtı!

'da bir damat arabayla drift yaparken, sağdıcıysa silahla havaya ateş açtı. Geçen yıl bir düğünde yaşanan çılgınlığın görüntüsü ya yeni düştü. Nilüfer ilçesinde gelin arabasını süren damat, üstü açık otomobiliyle drift yaparken, arkada oturan, iddialara göre sağdıcı olduğu öğrenilen şahıs ise havaya ateş ediyor. Yanında oturan kadın, cep telefonu ile çektiği o anları sosyal medyada paylaştı.

Damat drift yaptı, sağdıcı havaya ateş açtı....O anlar saniye saniye kamerada

Video tıklanma rekoru kırdı. Çevredeki vatandaşlar bu duruma tepki göstermese de, ön tarafta oturan gelinin bu durumdan memnun olduğu gözlerden kaçmadı.

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Damat drift yaptı, sağdıcı havaya ateş açtı!
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