Dünyanın en çok kazanan oyuncusu

ABD
'li oyuncu George Clooney
, Forbes dergisinin açıkladığı "2017 yılında eğlence dünyasının en fazla kazanan 100 ünlü ismi" listesinde ikinci sıraya oturarak, geçen yılın en çok kazanan oyuncusu oldu. Listenin birinci sırasında, vergi öncesi 285 milyon dolar kazanca ulaşan ABD'li boksör Floyd Joy Mayweather yer alırken, 57 yaşındaki Clooney 239 milyon dolarlık geliriyle listenin ikinci sırasında yer aldı. Oyuncunun kurucularından olduğu Casamigos isimli içki şirketinin satışlarının gelirindeki artışında önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. İngiliz içecek markası Diageo ile Haziran 2017'de kurduğu şirketin, oyuncunun 35 yıllık sinema ve televizyon kariyerinden daha çok kazanmasını sağladığı ifade ediliyor. KÜÇÜK KARDAŞYAN ÜÇÜNCÜ
Listedeki 100 ismin vergi öncesi toplam kazancı 6.3 milyar dolar olarak açıklanırken, listede üçüncü sıraya geçen yıl 166.5 milyon dolarlık kazancıyla Kardaşyan
ailesinin en genç bireyi 21 yaşındaki Kylie Jenner
oturdu. Dördüncü sırada 147 milyon dolarlık kazançla ABD'de "Yargıç Judy" olarak bilinen avukat ve TV yıldızı Judy Sheindlin yer alıyor. Eski güreşçi ve sinema oyuncusu Dwayne Johnson 124 milyon dolarla listenin beşinci sırasında bulunuyor. Listenin altıncı sırasında İrlandalı rock grubu U2, yedinci sırada İngiliz Coldplay, sekizinci sırada Arjantinli futbolcu Lionel Messi
, dokuzuncu sırada yer alıyor.