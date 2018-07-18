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Ekipler 4 gündür ’in tokası ve muskasını arıyor!

’da jandarma ve ekipleri ’in elbiselerinin bulunduğu tarlada 4 gündür saç tokası ve muskayı arıyor. Ağrı’da ’nın ilk günü kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 3 buçuk yaşındaki minik ’nde toprağa verilmişti. Minik Leyla’nın kaybolduğu gün üzerinde bulunan elbiseleri cesedin bulunduğu alana 300 metre yakınlıkta bulunmuştu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 17:01
Ekipler 4 gündür Leyla Aydemir’in tokası ve muskasını arıyor!

'da jandarma ve ekipleri 'in elbiselerinin bulunduğu tarlada 4 gündür saç tokası ve muskayı arıyor. Ağrı'da 'nın ilk günü kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 3 buçuk yaşındaki minik 'nde toprağa verilmişti. Minik Leyla'nın kaybolduğu gün üzerinde bulunan elbiseleri cesedin bulunduğu alana 300 metre yakınlıkta bulunmuştu.

SAÇ TOKASI VE MUSKASI BULUNANA KADAR ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Tarlada arama çalışması yapan ekipler 4 gün önce minik kıza ait atleti de tarlada bulmuş ve olay yeri inceleme ekipleri atleti teslim almıştı. Leyla'nın boynunda olan muska ve kafasında bulunan pembe renkli tokayı bulamayan jandarma ve Afet ve Başkanlığı (AFAD) tarlada arama çalışması başlattı. Tarlayı karış karış arayan ekipler Leyla'nın failinin bulunmasına dair iz arıyor. 4 gündür aralıksız bir şekilde saç tokası ve muskayı arayan ekipler herhangi bir ipucu elde edemedi. Ekipler minik Leyla'ya ait saç tokası ve muskayı bulana kadar çalışmalarını sürdürecek. Acılı anne ve baba göze bir yandan taziyeleri kabul ederken bir yandan da kızlarının katilinin bulunmasını istiyor.

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Ekipler 4 gündür Leyla Aydemir’in tokası ve muskasını arıyor!
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