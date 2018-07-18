İki kişinin ölümüne 36 bin 500 lira ceza

İstanbul
Gülhane Parkı'nda iki yıl önce çay bahçesinin istinat duvarının çökmesi sonucu 2 kişi ölmüş 5 kişi yaralanmıştı. Çay bahçesinin işletmecisi Adnan Necip Sever (57) iki kişinin ölümüne sebebiyetten 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, cezayı sanığın yaşı, sosyal ve ekonomik durumu ve pişmanlığını göz önünde bulundurarak bin 825 gün karşılığı 36 bin 500 lira para cezasına çevirdi. Olayda Rümeysa Yözgan (21) ve İsa Kılıç (36) ölmüştü.