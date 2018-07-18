Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İki kişinin ölümüne 36 bin 500 lira ceza

İki kişinin ölümüne 36 bin 500 lira ceza

Giriş Tarihi: 18.7.2018
İki kişinin ölümüne 36 bin 500 lira ceza
Gülhane Parkı'nda iki yıl önce çay bahçesinin istinat duvarının çökmesi sonucu 2 kişi ölmüş 5 kişi yaralanmıştı. Çay bahçesinin işletmecisi Adnan Necip Sever (57) iki kişinin ölümüne sebebiyetten 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 9. 'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, cezayı sanığın yaşı, sosyal ve ekonomik durumu ve pişmanlığını göz önünde bulundurarak bin 825 gün karşılığı 36 bin 500 lira para cezasına çevirdi. Olayda Rümeysa Yözgan (21) ve İsa Kılıç (36) ölmüştü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İki kişinin ölümüne 36 bin 500 lira ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN