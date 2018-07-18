İstanbul Jandarması’ndan dev uyuşturucu operasyonu!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.K. isimli şahsın yurt dışından temin etmiş olduğu uyuşturucu maddeleri İstanbul iline getirdiği Başakşehir'de bulunan Organize Sanayi sitesinde iş yeri olarak kiraladığı depoda tuttuğunu tespit etti. Bunun üzerine üzerine B.K. isimli şahıs ve şahsın uyuşturucu madde naklinde kullandığından şüphelenilen aracı yakın takibe aldı.

Elde edilen bilgiler ışığında takibi yapılan uyuşturucu maddenin depoda olduğunu tespit eden Jandarma ekipleri söz konusu depoda arama yapmak için adli makamlardan arama kararı çıkardı.

BEYAZ EŞYALARDAN PARAVAN

Jandarma ekipleri depoya girdiklerinde, yurt dışından çok sağlam şekilde sarılarak gönderilmiş olan büyük çuvallarla karşılaştı. İçlerini tek tek açarak kontrol eden ekipler, çuvalların uyuşturucu madde ile dolu olduğunu görmesi üzerine depoda kapsamlı bir arama başlattı. Jandarma ekipleri merdiven altındaki koltuk, fırın ve bulaşık makinasını çekince, bu ev eşyalarının ardında yüklü miktarda FUBİNACA saklandığını gördü. Detektör Köpeği Avcı'nın katılımıyla devam eden aramalarda deponun üst katında çuvallar dolusu SCUNK ele geçirildi.

2 ÇUVAL DAHA

Jandarma ekipleri ve deponun mutfak için ayrılan kısmının dolaplarına ve diğer bölmelerinin uyuşturucu madde dolu olduğunu tespit etti. Ekipler uyuşturucu maddeleri bir bir ele geçirdi. Son olarak Detektör Köpek Avcı ile depo sahibinin aracında yapılan aramada 2 çuval SCUNK daha ele geçirildi.

800 KİLO SCUNK

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince B.K. isimli şahsın kullanımında olan araç içesinde ve sanayi sitesindeki depoda yaptıkları aramada; vakumlu poşetler içerisinde toplam 800 kilogram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen Scunk maddesi ile Bonzai üretiminde kullanılan FUBİNACA isimli hammadde, 2 adet hassas terazi ve 1 adet vakumlanmış poşetlerin ağzını kapatmak için kullanılan vakumlama makinesi ele geçirdi.

Ele geçirilen 800 kilogram uyuşturucu madde Scunk maddesinin (Scunk Maddesi Esrarın bir Türevi olup esrar maddesine göre yirmi kat daha güçlü bir uyuşturucu türevidir. Kokarca'da denmektir. Güçlü etkisinden dolayı Şizofreniye kadar varabilen akıl hastalıklarına sebep olabilmektedir) "Torbacı" olarak tabir edilen şahıslar aracılığı ile piyasaya sürülemeden (yaklaşık olarak 8 Milyon Doz) jandarma ekiplerince el konulmuştur. Operasyonla özellikle gençlerimiz büyük bir tehlikeden kurtarıldı.

FUBİNACA NEDİR?

Ele geçirilen FUBİNACA (Sentetik Kannabinoid) isimli uyuşturucu türevi ise piyasada Bonzai olarak bilinen uyuşturucu maddenin hammaddesidir. Normal uyuşturucu türevlerine göre çok daha etkili bir uyuşturucu türevidir. FUBİNACA maddesi maddesinin kullanım oranı bir kilogram DAMİANA çayına binde üç oranında kullanılmakta olup bir kilogram FUBİNACA isimli maddeden bir ton civarında uyuşturucu BONZAİ maddesi elde edilebilmektedir. Buda yaklaşık olarak 50 Milyon Doz Bonzai demektir.

EROİNDEN ÇOK DAHA ZARARLI

Eroin maddesinden yüz kat daha zararlı olduğu bilinen Bonzai maddesi uyuşturucu satıcıları arasında Bombay Mavisi ve Spice gibi isimlerle anılarak satışı yapılmakta ve kullanan şahısların kalp ve akciğerlerinde tedavisi mümkün olmayan kalıcı hasarlar bırakmaktadır. Bu maddeyi kullananların sonu genellikle maalesef ölüm olmaktadır.

Yakalanan B.K. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Jandarma ekipleri tarafından olay ile bağlantısı olduğu değerlendirilen yurtiçi ve yurtdışındaki şahıslara yönelik detaylı çalışmalar devam ediyor.