Japonya’da sıcak ve sel felaketi: 236 ölü

Japonya
, aşırı sıcaklar ve sel
nedeniyle meydana gelen can kayıplarıyla yasa büründü. Ülkede 39.3 dereceyi bulan hava sıcaklığından dolayı 14 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de hastanelik oldu. Ülkedeki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı ise 222'ye yükseldi. 30 kişi de kayıp. 31 eyalette 700'den fazla toprak kayması meydana geldi. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, felaket nedeniyle Avrupa ve Ortadoğu gezilerini ertelemişti. İsveç'te ise aşırı sıcaklarla birlikte artan orman yangınları endişe verici boyutlara ulaştı. Son 24 saatte ülkenin 80 yerinde orman yangını çıktı. Jemland bölgesinde bir çok yerleşim alanı boşaltıldı.