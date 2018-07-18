Kafasından yaralanan doktora ilişkin Bakanlıktan açıklama!

17 Temmuz 2018 günü gece saatlerinde Şanlıurfa'da görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, çocuğunun ateşinin düşürülmediği iddiasında bulunan bir hasta yakını tarafından taşla yaralandı. Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Saat 20:00 sularında yüksek ateş şikayetiyle acil servise gelen 4 yaşındaki çocuk hasta, gerekli tüm tetkik ve tedaviler uygulanarak, başvuru sırasında 38,2 derece olan ateşi, yapılan müdahalelerle 37.5 dereceye düşürülerek müşahede odasında gözleme alınmıştır. Tedavi süreci devam etmekte iken, hasta yakını tarafından Dr. Yalçın'a önce sözlü, sonra fiili saldırıda bulunulmuştur.

PARKE TAŞI İLE BAŞINDAN DARBE ALMIŞTI!

Parke taşı ile başından darbe alarak yaralanan doktor, olay yerinde sağlıkçı arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılarak ameliyata alınmıştır. Doktorun halen yoğun bakımda tedavisi devam etmekte olup genel durumu iyidir. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca konuyla ilgili olarak Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i arayarak şiddet olayı ve mağdur doktorumuzun sağlık durumu hakkında bilgi almıştır. Ayrıca Bakan Koca, yaşanan elim hadisede yaralanan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ı bizzat arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiştir" denildi. Bakanlığın sağlık personeline uygulanan şiddet hadiselerinin önlenmesi için ne gerekiyorsa yapılacağı kaydedildi ve "Bu tür şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını diliyor, sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

