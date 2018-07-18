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sonrası gözyaşlarına boğuldu!

'da, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü (30), yaralandı. Şoka giren otomobil sürücüsü Beril E. (33), gözyaşlarına boğuldu. , dün saat 21.00 sıralarında, Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde meydana geldi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 15:12
Kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu!

'ndeki bir otelde çalışan yönetimindeki 48 AAS 845 plakalı motosikletle, bir 'ye girmek için sola ani manevra yaptığı öne sürülen Beril E. yönetimindeki 34 EE 7263 plakalı otomobil çarpıştı. da, otomobilin sağ kapısına çarparak düşen kasksız sürücü Yıldız, ağır yaralandı.

TEDAVİYE ALINDI!

Yıldız, ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye , 'da özel bir denizcilik şirketinde yönetici asistanlığı yapan otomobil sürücüsü Beril E., gözyaşlarına boğuldu. Beril E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu!
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