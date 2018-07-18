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'da bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 3 ölü

Vezirköprü ilçesindeki kazada, sürücü ve kardeşi ile amcasının oğlu yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 18.7.2018 06:54 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 06:54
Samsun'da bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 3 ölü

'un Vezirköprü ilçesinde bir otomobilin bariyerlere çarparak alev alması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, idaresindekiotomobil, ilçe girişinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle LPG tankının patlaması sonucu alev alan araçta bulunan sürücü Ünal Dursun ve kardeşi ile amcasının oğlu Mustafa Dursun, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cesetler otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Otomobil ise jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

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Samsun'da bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 3 ölü
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