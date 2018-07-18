Şaşırtan benzerlik

Tedavi gördüğü hastanede, 3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Müslüm Gürses
ile 1996'da İstanbul'da sahne aldığı eğlence mekânında yolları kesişen ve Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken Baki Çiçek
(55), sanatçının anılarını yaşatmaya çalışıyor. Antalya
'da kendisine ait taksiyle şoförlük yaparak, geçimini sağlayan Çiçek, Gürses gibi giyinip, saçını ve bıyığını sanatçı gibi tarıyor. Yaz- kış beyaz gömlek, beyaz pantolon, beyaz kemer ve beyaz ayakkabıdan vazgeçmeyen Çiçek, lacivert ya da siyah ceketini de çıkarmıyor. 'KEŞKE ONUN YERİNE BEN ÖLSEYDİM'
5 ay önce kafasını dinlemek ve daha sakin hayat yaşamak için İstanbul'dan Antalya
'ya yerleştiğini anlatan Baki Çiçek, günlük 500 TL kazanarak, çalıştığı taksi durağının da eğlence kaynağı oldu. En çok sevdiği içeceğin çay olduğunu belirten Çiçek, Müslüm Gürses'ten ne gördüyse kendi yaşamına yansıttığını söyledi. Durakta sık sık Müslüm Gürses'in şarkılarını söyleyen Çiçek'in özel müşterileri de var. Durağa telefon açıp, özellikle 'Müslüm Baba
'yı istiyoruz' diyenlerin yanı sıra durağa kadar gelip, Çiçek ile özçekim yapan kişiler de oluyor. Çiçek, "Müşteri taksime biniyor, beni birden görünce afallıyor. 'Allah Allah' diyor, dua ediyorlar. 'Ne oldu kardeşim?' diyorum. 'Ağabey sen Müslüm Baba değil misin?' diyorlar" dedi. Müslüm Gürses ile zamanında çay reklamında oynadığını ve daha sonra birkaç kez kendisine film teklifi geldiğini kaydeden Baki Çiçek, sanatçının ölümüne çok üzüldüğünü belirterek, "Müslüm Gürses öldüğünde müzikten soğudum. Keşke onun yerine ben ölseydim" diye konuştu. DHA