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: 'in yeğeni çıktı, Adana Oktar operasyonunda gözaltına alındı!

Emniyet tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan operasyonunda gelişmeleri yaşanıyor. 'in yeğeni olan Aslı Süme Efeoğlu Adnan Oktar davasında gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 00:03 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 01:57
Son dakika: Şener Şen'in yeğeni kedicik çıktı, Adana Oktar operasyonunda gözaltına alındı!

İstanbul polisinin geçtiğimiz günlerde 'a yönelik düzenlediği operasyon kapsamında Adnan Oktar dahil çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. İlk gün yapılan operasyonla gözaltına alınanlar arasında ünlü Sanatçı 'i yeğeni Aslı Süme Efeoğlu'nun da gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan edinilen bilgiye göre haklarında gözaltı kararı bulunan 106'sı kadın 235 şüpheliden şu ana kadar 105'i kadın 187'si yakalandı. Diğer 48 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

arasında yer alan Efeoğlu, bu akşam saatlerinde yapılan operasyonda gözaltına alındı.

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Son dakika: Şener Şen'in yeğeni kedicik çıktı, Adana Oktar operasyonunda gözaltına alındı!
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