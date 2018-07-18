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'ta hastalığı şüphesiyle ölüm

'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi () hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 11:47 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 11:48
Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle ölüm

Alınan bilgiye göre, bir hafta önce Kangal ilçesine bağlı Kızıliniş köyüne giden Müslüm Topdağ (54), bir süre sonra rahatsızlandı.

Kangal Devlet Hastanesikaldırılanlan ve yüksek ateş şikayeti bulunan Topdağ, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi () hastalığı şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Evli ve 4 çocuk babası Müslüm Topdağ, 7 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Topdağ'ın cenazesinin Kangal ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle ölüm
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