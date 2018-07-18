Son 30 yılın en sıcak günü

Avrupa üzerinden gelen aşırı sıcak dalgası Edirne
'den itibaren etkili olmaya başladı. Başta İstanbul
olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde kavurucu etki yaratan hava sıcaklıkları son 30 yılın rekorunu kırdı. Bazı illerde 44 dereceye kadar varan, İstanbul'da ise nemle birlikte 32 derece olarak ölçülen sıcaklar vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Serinlemek için çeşitli yöntemler uygulayan bazı vatandaşlar kendini Boğaz'ın serin sularına atarken, bazısı da havuz, park ve gölgeliklerde serinlemeye çalıştı. Birçok kişi de soğuk içeceklere hücum etti. İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI Meteoroloji
nin yağış açıklaması ise vatandaşları biraz olsun rahatlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bugün gök gürültülü sağanak yağış
ların etkili olacağını belirterek uyardı. Yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre; yarın (bugün) İstanbul'da görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-35 kg/ metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel
, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr, dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. 100 YILDA 1.5 DERECELİK ARTIŞ
Bu arada Boğaziçi Üniversitesi
Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, dünyada sıcaklıkların gittikçe arttığına dikkat çekti. Sera gazlarındaki artışa da değinen Tek, "Son 100 yılda 1-1.5 derecelik bir artış gözlemledik. Buz olan günlerin sayısı azalıyor yani hava daha da ısınıyor. Okyanuslardaki asitlenme ve sıcaklık artışları sürüyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Kırklareli
'nde Dereköy Sınır Kapısı
'ndan Türkiye'ye giriş yapan bisikletli Alman ve Fransız iki turiste yıldırım isabet etti. Alman turist yaşamını yitirirken, Fransa uyruklu turist yaralandı.