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Son 30 yılın en sıcak günü

Türkiye’nin birçok bölgesinde yüksek değerlere ulaşan hava sıcaklıkları son 30 yılın rekorunu kırdı. Bazı illerde 44 dereceye varan sıcaklar, ’da nemle birlikte 32 derece olarak ölçüldü

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA ASLIŞAH SARITAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018
Son 30 yılın en sıcak günü
Avrupa üzerinden gelen aşırı sıcak dalgası 'den itibaren etkili olmaya başladı. Başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde kavurucu etki yaratan hava sıcaklıkları son 30 yılın rekorunu kırdı. Bazı illerde 44 dereceye kadar varan, İstanbul'da ise nemle birlikte 32 derece olarak ölçülen sıcaklar vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Serinlemek için çeşitli yöntemler uygulayan bazı vatandaşlar kendini Boğaz'ın serin sularına atarken, bazısı da havuz, park ve gölgeliklerde serinlemeye çalıştı. Birçok kişi de soğuk içeceklere hücum etti.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI
nin yağış açıklaması ise vatandaşları biraz olsun rahatlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bugün gök gürültülü ların etkili olacağını belirterek uyardı. Yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre; yarın (bugün) İstanbul'da görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-35 kg/ metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani , su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr, dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

100 YILDA 1.5 DERECELİK ARTIŞ
Bu arada Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, dünyada sıcaklıkların gittikçe arttığına dikkat çekti. Sera gazlarındaki artışa da değinen Tek, "Son 100 yılda 1-1.5 derecelik bir artış gözlemledik. Buz olan günlerin sayısı azalıyor yani hava daha da ısınıyor. Okyanuslardaki asitlenme ve sıcaklık artışları sürüyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan 'nde Dereköy 'ndan Türkiye'ye giriş yapan bisikletli Alman ve Fransız iki turiste yıldırım isabet etti. Alman turist yaşamını yitirirken, Fransa uyruklu turist yaralandı.

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Son 30 yılın en sıcak günü
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