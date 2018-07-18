Son Dakika: Trafikte kadın sürücülerin saç saça baş başa kavgası kamerada

Olay, Silivri D-100 karayolu Semizkumlar mevkii Tekirdağ istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, iki kadın sürücü yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Ardından kadın sürücüler araçlarını durdurup aşağıya indi.

YOLDAN GEÇEN ŞOFÖRDEN TEPKİ

Tartışma daha da büyünce yumruklar konuşmaya başladı. Kadınlar birbirlerine yumruk atmaya başlarken, araçta bulunan diğer kadınlarda sürücülerden birinin saçlarını çekmeye başladı. Bu sırada bir hafriyat kamyonu şoförü kadınlara tepki göstererek, 'Ayıp' diye bağırdı.

YAŞANAN KAVGA CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Tüm bu yaşanan kavga ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadınlar birbirlerine yumrukla saldırıyor. Ardından bir kadın diğer kadının saçını çekiyor.

İstanbul'da trafikte kadın sürücülerin saç saça baş başa kavgası kamerada