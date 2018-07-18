'Yasak ilişki' cinayetinde bilirkişi: Neşe'nin silah kullanma becerisi yok!

2016 yılının Eylül ayında merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda bekar olan Ümit Şahin, yaklaşık 5 yıldır ilişki yaşadığı evli komşusu Neşe Aydın'ın evinin önünde tabanca ile göğsünden vurularak öldürüldü. Neşe Aydın, polisi arayıp Ümit Şahin'i kendisinin öldürdüğünü söyleyerek gelen polislere evinin önünde teslim oldu. Tutuklanan Neşe Aydın ifadesinde, Ümit Şahin ile 5 yıldır ilişki yaşadıklarını, 3 kız çocuğundan sonra dünyaya gelen ve nikahlı eşinin üzerine yazdırdığı 4 yaşındaki oğlunun babasının Ümit olabileceğini söyledi. Yapılan DNA testinde oğlunun babasının ölen Ümit Şahin olduğu ortaya çıkan Neşe Aydın, ilişkisinin çekilmez hal aldığını, ondan kurtulmak istediğini, olay günü yatak odasının penceresine geldiğini, tartışmaya başladıklarını, kurtulamayacağını alayınca öldürdüğünü ileri sürdü.