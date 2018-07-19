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27 kiloluk sazan tuttu, gölete bıraktı

Giriş Tarihi: 19.7.2018
27 kiloluk sazan tuttu, gölete bıraktı
'nın Arifiye ilçesinde, Yusuf Demir arkadaşlarıyla Mollaköy Göleti'ne balık tutmaya gitti. Balık takılan oltasını güçlükle çeken Yusuf Demir ve arkadaşları, balığı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Balığın, 130 santim uzunluğunda ve 27 kilo ağırlığında sazan olduğunu belirten Demir, daha sonra suya bıraktı. Balık popülasyonunun artması için tüm balıkçıları kendisi gibi davranmaya davet eden Yusuf Demir, "Sportif balıkçığın yaygınlaşması ve balık popülasyonunun çoğalması için bütün balıkçı kardeşlerimden örnek olacak davranışlar bekliyorum" dedi.
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27 kiloluk sazan tuttu, gölete bıraktı
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