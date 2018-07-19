2018 DGS ne zaman saat kaçta yapılacak? - DGS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı...

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları sağlayan Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) artık sayılı günler kaldı. DGS 2018 sınav giiş yerleri ve belgesi ÖSYM AİS sayfası üzerinden adayların erişimine açıldı. Peki, DGS ne zaman ve saat kaçta yapılacak? DGS sınav giriş belgesi sorgulama... İşte DGS'ye dair tüm merak edilenler!

DİKEY GEÇİŞ SINAVI 2018 DGS NE ZAMAN?

Başvuruların 16-24 Mayıs 2018 tarihlerinde yapıldığı 2018 DGS, 21 Temmuz tarihinde yapılacak.

21 Temmuz 2018 Cumartesi günü yapılacak olan Dikey Geciş Sınavı, saat 10.15'de başlayacak.

SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?

DGS'de adaylar Sözel 60, Sayısal 60 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak.

Adaylar, bu soruları 150 dakika yani 2,5 saat içinde cevaplamak zorunda.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA

21 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2018-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine aşağıdaki link üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN '15 DAKİKA KURALI' UYARISI!

2018 DGS kılavuzunda belirtildiği üzere; Adayların, sınav günü saat 10.00'a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

DİKEY GECİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS'ye girebilmek için bir meslek yüksek okulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS'ye girebilirsiniz. Eğer yurt dışındaysanız (KKTC dahil) ve DGS'ye girmek istiyorsanız yine bir meslek yüksek okulu veya dengi bir okuldan mezun olmanız gerekmektedir. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksek okulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS'ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.