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El-Ezherli öğrencilerin Hafız Abi’si vefat etti

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018
Uzun yıllar önce memleketi Balıkesir'den 18 yaşındayken ilim öğrenmek amacıyla ayrılarak Suriye'ye giden oradan da El-Ezher Üniversitesi'nde okumak için Mısır'a gelen 'Hafız Abi' lakabıyla bilinen (71) Kahire'de hayatını kaybetti. 'Hafız Abi'nin arkadaşlarından Mustafa Sevili yaklaşık dört ay önce görüştüklerinde kendisine "Ben öleceğim evin anahtarlarından bir tanesini al" dediğini ifade etti.
El-Ezher Üniversitesi Arap Dili Fakültesi'ni bitiren Sadullah Kuter'ın cenaze namazı dün Kahire'deki Seyyide Nefise Camisi'nde kılındıktan sonra başkentteki mezarlığa defnedilecek.
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El-Ezherli öğrencilerin Hafız Abi’si vefat etti
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