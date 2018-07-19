Eşi tarafından dövüldüğü öne sürülen hamile kadın öldü!

Vakkas Kurt'un evden ayrılmasının ardından iddiaya göre çift arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmada şiddete maruz kaldığı ileri sürülen Aysel Kurt, çığlıklarına gelen yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kurt ve karnındaki bebeği, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kurt'un cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayın ardından polis ekipleri, İsa Ç.'yi gözaltına alarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İsa Ç.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

'KIZIMIN DUDAĞI PATLAMIŞTI'

Kızının cenazesini almak için morga giden Vakkas Kurt, kızının hastaneye dövüldüğü için götürüldüğünü söyledi. Gece saatlerinde kızının dayak yediğini, damadının akrabalarının telefonuyla olayı öğrendiğini ifade eden Vakkas Kurt, "Dün akşam annesiyle evlerine gittik, sürekli tartıştıkları için iyi geçinmelerini söyledik. Kocası bize 'istemiyorum' dedi, kızım ise çocuğunu bırakmak istemediğini söyledi. Bir tane çocukları var ve hamileydi. Kızım bana bir şey olursa darp ettiği için bunları dava edeceğini söyledi. Bize sabah kızımızın öldüğü haberi gelince şok geçirdim. Gece gittiğimde kızımın dudağı patlamıştı. Kızıma bizden sonra ne yaptılar bilmiyorum. Tek sağlık sorunu mide problemi vardı, başka bir şey yoktu. Herkes uyardı, 'Akıllı olun, kavga etmeyin' diye ama sabah bize kalbi durmuş denildi" diye konuştu.