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'de tır üst geçide çarptı

'in Gaziemir ilçesinde bir üst geçide çarpan tırın dorsesinde bulunan tomrukların yola devrilmesi sonucu yolun iki şeridi trafiğe kapandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 07:12
İzmir'de tır üst geçide çarptı

Alınan bilgiye göre, 'den 'e tomruk getiren Rasim Alkış (49) idaresindeki 20 VF 882 plakalı tırın 20 VF 523 plakalı dorsesi, Akçay Caddesi Sarnıç Kavşağı yakınından geçtiği sırada üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorsede bulunan tomruklar yola savruldu.

Yere düşen tomruklar yolun iki şeridinin ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Sürücünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle araçta hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaklaşık 3 saat süresince trafik akışını tek şeritten sağladı.

Tomruklar belediye ekiplerinin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.

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İzmir'de tır üst geçide çarptı
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