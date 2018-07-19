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Kırkpınar pehlivanı, ölü bulundu!

'de Kırkpınar 'nde na çıkan belediye pehlivanlarından (24), Tunca Nehri kıyısında ölü bulundu. adına başta Kırkpınar olmak üzere çeşitli güreş turnuvalarında güreşen Ayhan Aktürk, dün akşam saatlerinde Tunca Nehri kıyısında vücudunun yarısı suyun içinde hareketsiz yatarken bulundu. Yapılan incelemede, Aktürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 17:48
Kırkpınar pehlivanı, ölü bulundu!

'de Kırkpınar 'nde na çıkan belediye pehlivanlarından (24), Tunca Nehri kıyısında ölü bulundu.
adına başta Kırkpınar olmak üzere çeşitli güreş turnuvalarında güreşen Ayhan Aktürk, dün akşam saatlerinde Tunca Nehri kıyısında vücudunun yarısı suyun içinde hareketsiz yatarken bulundu. Yapılan incelemede, Aktürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ...

otopsi sonucunda belli olacak Aktürk için bugün Dar'ül Hadis Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır'ın yanı sıra Aktürk'ün akrabaları ve arkadaşları katıldı. Aktürk, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karaağaç Mezarlığı'nda defnedildi.

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Kırkpınar pehlivanı, ölü bulundu!
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