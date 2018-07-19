Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! - İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu tahminleri!

Meteoroloji, son dakika hava durumu uyarısını duyurdu. Sıcak havaların etkisinin ülke üzerindeki etkisi günden güne artarken bir yandan da yağışlar etki gösteriyor. Durum böyle olunca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak paylaştı.

İŞTE SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzey ve doğusu Karadeniz, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kütahya, Adana'nın iç kesimleri, Osmaniye, Ankara'nın batısı, Eskişehir, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul hava durumu ise, il genelinde 09.00 - 18.00 arasında sağanak yağış geçişleri bekleniyor. 19 Temmuz Perşembe günü, sıcaklığın 30 derece civarı olacağı İstanbul'da, gün boyunca parçalı ve çok bulutlu olmak üzere ara ara sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 33

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya ong>Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Samsun: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38