Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Polis memuru evinde ölü bulundu

Polis memuru evinde ölü bulundu

'da bir kadın polis memuru evinde ölü bulundu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 07:07 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 07:07
Polis memuru evinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, özel harekat polisi A.A, Beyazevler Mahallesi'ndeki evine geldiğinde eşi 29 yaşındaki polis memuru Ayşe A'nın başından tabancayla vurulmuş olduğunu gördü.

A.A'nın durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen görevliler, yaptıkları kontrollerde Ayşe A'nın öldüğünü belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğünün silah ruhsatıyla ilgili biriminde çalıştığı belirtilen kadın polisin cesedi daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada, çiftin 15 gün önce evlendikleri öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Polis memuru evinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN