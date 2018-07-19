Şok iddia: Delilleri yok ettiler

Ankara
'da bir plazanın 20'nci katından "şüpheli bir şekilde düşerek" yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Şule Çet
'in ölümüne ilişkin tutuklanan iki kişiden Berk A.'nın olay gecesi Twitter'dan paylaştığı video dava dosyasına girdi. Berk A., 02.56'da paylaşılan videoda, diğer tutuklu Çağatay A.'ya hitaben "Aman çok çalışma ha Çağatay. Çok çalışmak var ya hiç iyi değildir. Aman çok çalışıyorsunuz bu aralar, hiç sevmedim yani. Gidişatınız hiç iyi değil" dediği duyuldu. Saat 04.00 gibi de genç kız hayatını kaybediyor. Şahsın alkol aldığı görülen videoda Şule Çet'in atladığı iddia edilen pencere de kadraja girdi. İki şüphelinin rezidansa girerken ellerindeki siyah poşette olan alkol şişeleri, videoda da görülüyor. "Yan odadaydım, görmedim" diyen Berk A.'nın ifadesi yalanlandı ve videodaki alkol şişeleri olay sonrası imha edildi. Zanlıların delil kararttıklarını iddia eden Avukat Umur Yıldırım, "Ölüm olayından sonra olay yeri inceleme ekipleri alkol şişelerini görmüyor çünkü zanlılar delil karartmak için şişeleri kaldırmış. Cinayet sonrası hiçbir alkol şişesi kalmamış, biz de bu videolardan yola çıkarak videoları dava dosyamıza ekledik, davanın takipçiyiz" dedi.